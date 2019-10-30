HBO заказал съёмки приквела «Игры престолов» о Таргариенах и назначил шоураннером Мигеля Сапочника

Кабельный канал HBO дал добро на съёмки эпического фэнтези «Дом Дракона» (House of the Dragon) по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь». О проекте стало известно ещё в сентябре, но тогда предполагалось, что начнут всё-таки с пилота. Оказывается, эту стадию решили пропустить и вещатель официально одобрил производство полного первого сезона.

Шоураннерами проекта назначены Райан Кондал («Колония») и знаменитый режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал, числящийся соавтором проекта наравне с Мартином, отвечает за сценарий, а Сапочник обязался снять несколько эпизодов, включая первый.

Сериал по культовой вселенной «Песни Льда и Пламени» является приквелом «Игры престолов». События развернутся за 300 лет до происходящего в фэнтезийном эпике. Речь пойдёт о том, как Таргариены — единственная семья повелителей драконов, выжившая после Рока Валирии, — обретают новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе и начинают править в Вестеросе. Предполагается, что одним из ключевых событий сериала станет гражданская война, известная как Танец Драконов, — последняя масштабная война при активном участии крылатых исполинов.

У будущего сериала уже и постер есть: