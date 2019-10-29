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HBO отказался от приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс

Зрители могут вычёркивать из своих списков ожидания безымянный приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс. Портал Deadline сообщает, что кабельный канал HBO, отсмотрев снятый летом пилотный эпизод, решил не давать добро на съёмки полного сезона. Шоураннер проекта Джейн Голдман по почте уведомила творческую команду о решении канала. Официального заявления от вещателя пока нет.

Приквел должен был рассказать о событиях на закате легендарной Эры Героев, когда мир людей постепенно погружался в ледяную тьму. Предыстория была посвящена «рождению» белых ходоков, событиям из жизни первых Старков и раскрытию важнейших тайн великой эпохи.

В пилоте снялись Уоттс, Джош Уайтхаус, Миранда Ричардсон, Тоби Регбо, Джон Симм, Ричард Маккейб, Наоми Аки, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и другие. Эпизод сняла С. Дж. Кларксон («Банши») по сценарию Джорджа Мартина и Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба»).

13 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
 
Алексей Грин
Лучший комментарий
+23

Нам то покажут этот пилот, или его сожгут?
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