Netflix продлил на второй сезон «Другую жизнь» с Кэти Сакхофф

Потоковый сервис Netflix даровал второй сезон научно-фантастической драме «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф в главной роли. Продолжение будет 10-серийным, а его съёмки начнутся в следующем году в Ванкувере.

В первом сезоне астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф) возглавляет команду межзвёздного корабля, отправившегося на родину загадочного артефакта, приземлившегося на нашей планете. По прибытии на место экипаж сталкивается со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только миссия исследовательской группы, но и всё население Земли.

В сериале также снимаются Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр и другие. Создатель проекта Аарон Мартин остаётся шоураннером и исполнительным продюсером сериала. О пополнении в актёрском составе сообщат чуть позже.