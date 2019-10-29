Шоураннеры «Игры престолов» понятия не имели, как снимать сериал

Прославленные шоураннеры «Игры престолов» спустя почти полгода после шумного финала саги решили, что, пожалуй, можно выйти в люди без боязни быть освистанными. Посетив на прошлых выходных кинофестиваль в Остине, творческий дуэт Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса в удивительном, прямо-таки мазохистском порыве искренности рассказал о работе над сериалом, и не исключено, что после всего сказанного обоим вновь придётся надолго залечь на дно.

Если верить всему сказанному в рамках этой знаменательной беседы, успех «Игры престолов» представляется натуральным чудом, свершившимся не столько благодаря, сколько вопреки творческим усилиям внезапно разговорившихся авторов.

Творцы признались, что взявшись за проект, понятия не имели, как снимаются сериалы. У них не было никакого сценарного опыта на телевидении, когда они обратились к Джорджу Мартину с просьбой экранизировать его книги. Они до сих пор понятия не имеют, что дёрнуло писателя доверить им труд всей своей жизни. Отсутствие опыта, к слову, неминуемо отразилось на открывающем эпизоде. Так и не вышедший в эфир первый пилот стал собранием всех ошибок, какие только может совершить новичок в работе со сценарием, кастингом, костюмами. Шоураннеры полагают, что HBO решился дать им второй шанс, лишь потому что к тому времени уже распланировал продажи сериала за рубеж.

Уайсс признался, что для них с Бениоффом «Игра престолов» стала, по сути, дорогой киношколой. Поначалу хронометраж эпизодов в первом сезоне едва дотягивал до 40 минут, и за два месяца до премьеры канал в соответствии с контрактом обязал их доснять целых 100 минут материала. Шоураннеры признались, что хотели показать в первом сезоне битву в Шепчущем лесу, но из-за вышеуказанных досъёмок и пересъёмок пилота у них закончился бюджет. Пришлось заменить батальные сцены эпизодом игры с выпивкой в палатке Тириона.

К слову, именно досъёмки помогли шоураннерам хоть немного понять персонажей. До тех пор герои истории были для авторов проекта загадкой. Во многом разобраться им помогали актёры, их видение и переосмысление закреплённых за ними ролей. Зато к восьмому сезону шоураннеры, по их собственным словам, наконец-то хорошо разобрались в персонажах, и поэтому каждый из них получил тот финал, который заслуживал.

Кстати, сценарной команды, необходимой практически любому (тем более столь масштабному) многосерийному проекту, у «Игры престолов» не было. Бениофф и Уайсс собирались всё писать сами, потому что знать не знали о существовании сценарных комнат. HBO настоял на необходимости нанять других авторов, поэтому несколько эпизодов в конце концов было доверено писать Брайану Когману и Дэйву Хиллу.

Как оказалось, история со сценаристами — ещё полбеды. Шоураннеры признались, что поначалу работали без плана. И это при том что, мол, знают за собой грешок зацикливаться на деталях, упуская из виду общую картину. Авторы проекта ни разу не пытались тщательно разобраться в происходящем в книгах — слишком много материала. Вместо этого сосредоточили внимание на главной, как им кажется, идее — борьбе за власть и брались лишь за те сцены, которые хотели бы видеть на экране. Но чем дальше писали, тем явственнее понимали, что нужны какой-то план, разделение обязанностей и перепроверка текстов. И тут во многом, судя по всему, помогли усилия вышеупомянутых Когмана и Хилла.

Видимо, почувствовав, что ещё не добили присутствовавших на мероприятии своими признаниями, шоураннеры рассказали о том, как питчили проект каналу HBO. По их собственным словам, питчинг был чистым мошенничеством, потому что питчить всю историю было невозможно — слишком масштабная и запутанная. Бениофф и Уайсс понадеялись, что никто из присутствовавших на встрече не утруждал себя чтением уже на то время объёмистой «Песни Льда и Пламени», потому питчили пилот, а не весь сюжет (да его по понятным причинам полностью и не было), всё остальное представили лишь в общих чертах.

Дабы закрепить шокирующий результат, шоураннеры заявили, что стремились выкинуть из сюжета максимальное количество фэнтези-элементов, чтобы сериал приглянулся не только и не столько фанатам жанра, сколько всем остальным — «матерям и футболистам». В общем, старались до упора расширить аудиторию.

Как при таком подходе вся эта громадная махина держалась вместе и не развалилась по дороге? Залог успеха Бениофф и Уайсс видят в том, что им удалось сохранить творческий костяк, не позволяя талантливым людям разбегаться. Производственные отделы постепенно набирались опыта, совершенствовали мастерство, а с ними в полевых условиях учились всему и сами шоураннеры.

На реакцию зрителей, по словам Уайсса, они никогда не ориентировались, потому что не считают мнение посторонних сколько-нибудь ценным. Бениофф признался, что как-то гуглил сериал, и прочитанное его расстроило. Тем не менее, именно благодаря так называемому фанатскому кастингу в интернете шоураннеры в своё время взяли на роль Кхала Дрого Джейсона Момоа.

В рамках трёхчасовой беседы выяснилось много других удивительных деталей, и все они указывают на примерно нулевую компетентность Бениоффа и Уайсса на старте проекта. Получается, справиться им удалось во многом благодаря большой удаче, обстоятельствам и труду окружавших их профессионалов. Спустя всего пару дней после памятной встречи в Остине Lucasfilm — какое удивительное совпадение! — отстранил творцов от работы над новой трилогией по вселенной «Звёздных войн». Интересно, как поведёт себя в сложившейся ситуации вляпавшийся в контракт с творцами Netflix.