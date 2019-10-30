HBO Max заказал Грегу Берланти нового «Зелёного фонаря»

Стартующий в мае 2020 года потоковый сервис HBO Max крайне серьёзно относится к формированию собственного контента и вслед за приквелом «Игры престолов» «Дом Дракона» дал зелёный свет сразу двум масштабным проектам по вселенной DC — разумеется, от Грега Берланти («Стрела», «Титаны», «Роковой патруль»). Это новая адаптация «Зелёного фонаря» и экранизация комикса «Странные приключения».

Сам продюсер, очевидно, ложной скромностью не страдает:

Оба этих сериала не будут похожи ни на что другое на телевидении. Действие антологии развернётся в мире, где существуют суперсилы, и это будет крупнейший проект DC за всё время. Мы отправимся в космос с «Зелёным фонарём», но это пока всё, что я могу сказать.

К слову, Берланти приложил руку к провалу полнометражной версии комикса — именно он написал сценарий «Зелёного фонаря» с Райаном Рейнольдсом. Неудивительно, что о новом проекте пока не известно ровным счётом ничего. Что касается «Странных приключений», то нас ждёт часовая драма, которая расскажет истории разных персонажей вселенной DC, как сверхлюдей, так и простых смертных.