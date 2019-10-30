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Первоисточник: www.denofgeek.com Прямая ссылка на новость:
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«Алекс Райдер» — трейлер приключенческого экшена про юного шпиона

В сети появился официальный трейлер сериала «Алекс Райдер» от студий Eleventh Hour Films и Sony Pictures Television. Экранизация знаменитой книжной серии Энтони Горовица пока не определилась с местом проживания; как следствие, и даты выхода у неё пока нет, хотя премьеру обещают скоро.

Романы повествуют о подростке-супершпионе Алексе Райдере (Отто Фаррант) — сироте, которого воспитывал состоятельный дядя. После трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был агентом MI6. Дядя понимал, что рано или поздно племяннику суждено его подменить, поэтому исподволь обучал Алекса своему ремеслу. Теперь власти просят способного юношу продолжить выполнение сверхсекретной миссии старшего Райдера по спасению мира.

В сериале также снимаются Вики Макклюр, Ронки Адеколуэхо, Эндрю Бакан и Бренок О’Коннор. В первом сезоне описываются события из второго романа серии «Точка отсчёта» (Point Blanc). Срежиссировал сериал Андреас Прохаска по сценарию Гая Бёрта («Борджиа»).

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