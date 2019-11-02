Элизабет Бэнкс снимет комедию о школьных годах супергероев DC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Будущий стриминг-гигант HBO Max, запуск которого запланирован на май 2020 года, продолжает пополнять свою линейку сериалов DC. Компанию серьёзным творениям Грега Берланти «Зелёный фонарь» и «Странные истории» составит получасовая комедия о школьных годах будущих супергероев DC Super Hero High, спродюсирует которую Элизабет Бэнкс.

Проект расскажет о группе учащихся школы для одарённых детей, переживающих драму и забавные моменты юности. Они только учатся справляться с оказываемым на них давлением и даже не осознают, что когда-то станут легендарными супергероями DC. Кто именно окажется на школьной скамье, неизвестно, и надо полагать, это и есть основная интрига.

Помимо Бэнкс исполнительными продюсерами проекта значатся Макс Хандельман, Скотт Венгер, Джон Д. Бек, Рон Харт и Данна Шиндер. Дата премьеры сериала пока не озвучена.