«Майянцы» Курта Саттера продлены на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Увольнение с поста исполнительного продюсера Курта Саттера, по-видимому, не сказалось на судьбе его сериала «Майянцы». Кабельный канал FX продлил байкерскую драму на третий сезон, назначив шоураннером соавтора проекта Элджина Джеймса.

О решении передать бразды правления Джеймсу и остальной творческой команде Саттер сообщил ещё на премьере второго сезона, заявив, что негоже белому парню рассказывать историю о жизни латиноамериканского байкерского клуба.

Криминальная драма — спин-офф знаменитых «Сынов анархии» — демонстрирует неплохие рейтинговые показатели, занимая шестое место по популярности на кабеле у зрителей ключевой возрастной категории «18–49 лет». Каждый эпизод на всех цифровых платформах собирает за наделю около 4,6 млн просмотров.

Это история о мотоклубе «Майянцы», промышляющем на границе Мексики и Калифорнии. Вышедший из тюрьмы Эзекиэль «Эз» Рейес приспосабливается к статусу человека вне закона в родном городе, где когда-то упустил свой шанс на исполнение американской мечты.

В сериале от Fox 21 TV Studios и FX Productions снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.

Премьеру третьего сезона обещают во второй половине следующего года.