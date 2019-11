Съёмки второго сезона «Карнивал Роу» уже начались

Официальный Twitter-аккаунт неовикторианского фэнтези «Карнивал Роу» оповестил поклонников сериала, что работа над вторым сезоном уже началась. Орландо Блум, Кара Делевинь, Дэвид Гяси и Тэмзин Мерчант — участники основного актёрского состава — поприветствовали зрителей и пообещали им отличный второй сезон. Стоит ли им верить, большой вопрос.

The stories of The Burgue are far from over. Orlando Bloom, @CaraDelevingne, @TheDavidGyasi, @TamzinMerchant and more of your favorites are now in production on Season 2 of #CarnivalRow. pic.twitter.com/Y5q8627D9Q