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«Родина» — тизер финального сезона шпионского триллера

Керри под подозрением у своих, потому что на допросе русские ломают всех. Кабельный канал Showtime опубликовал тизер заключительного сезона «Родины». Дата возвращения сериала на экраны уже известна — 9 февраля.

В 12-серийной восьмой главе Керри Мэтисон (Клэр Дэйнс) пытается прийти в себя после длительного заключения в российской тюрьме, где её жестоко пытали. Физическое здоровье постепенно восстанавливается, зато с психикой всё плохо — пытки привели к провалам в памяти. Между тем Сол (Мэнди Патинкин) на посту советника президента по вопросам национальной безопасности планирует привлечь Керри к мирным переговорам с «Талибаном».

Исполнительными продюсерами сериала выступают Ховард Гордон, Гидеон Рафф и шоураннер проекта Алекс Ганса.

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Видео Родина
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