«Титаны» от DC Universe вернутся на третий сезон

Потоковый сервис DC Universe продлил на третий сезон свой мрачный супергеройский экшен «Титаны». Свежие эпизоды обещано показать осенью следующего года.
Третий сезон фантастического боевика, успевшего познакомить зрителей с новыми версиями Дефстроука (Эсай Моралес) и Брюса Уэйна (Иэн Глен), продолжит рассказывать о приключениях команды молодых супергероев под предводительством Дика Грейсона (Брентон Туэйтс).
В сериале также снимаются Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Минка Келли, Алан Ритчсон, Джошуа Орпин, Конор Лесли и Каррен Уолтерс. Исполнительными продюсерами выступают Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти и Сара Шехтер. Производством занимаются Weed Road Pictures, Berlanti Productions и Warner Bros. Television.