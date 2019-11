Глава GLAAD требует присутствия ЛГБТ-персонажей в каждом сериале

Недавно известная организация защиты прав ЛГБТ GLAAD представила свой 15-й по счёту ежегодный отчёт Where We Are on TV о том, как чувствуют себя представители сексуальных меньшинств на телеэкранах. Выяснилось, что хорошо, но недостаточно.

Телеканал The CW, конечно, старается как может (15,4% регулярных персонажей — представители ЛГБТ), но одного этого мало, чтобы квота героев с сексуальными перверсиями росла такими темпами, каких желалось бы GLAAD. Тем не менее, глава организации Сара Кейт Эллис сообщила, что за всю историю замеров доля ЛГБТ-героев в сериалах в этом году наиболее высока — 10,2%. Особенно повезло лесбиянкам: их численность в кои-то веки выше по сравнению с экранными геями — 53% против 47%. Всем победам победа.

За проделанную работу Эллис поблагодарила работяг-ударников Райана Мёрфи, Шонду Раймс, Грега Берланти и Лину Уэйт.

К слову, статистические замеры президента GLAAD рисуют симпатичную картину: каждый пятый американец считает себя представителем ЛГБТ.

Об этом должны помнить все главы программных отделов и каналов. Представители ЛГБТ везде: на почте, в продуктовых магазинах, в агентствах. Они в каждой семье. Поэтому мы должны присутствовать в каждом сюжете. Индустрия развлечений должна отражать реальную жизнь. Сара Кейт Эллис, видит их везде

Принимавшая участие в мероприятии транс-актриса из «Супергёрл» Николь Мэйнс заявила, что каналы не должны останавливаться на одном или двух квир-персонажах, потому что мир наполнен ими. В пример она привела собственное общежитие, до такой степени забитое представителями ЛГБТ, что она могла по нескольку дней не встретить там ни одного гетеросексуала.

Но пока с геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами в сериалах дела идут на поправку, с небинарными людьми — беда, а значит, сериалоделам самое время взять этот вопрос на карандаш. В планах у GLAAD добиться того, чтобы половина нетрадиционных героев была представлена цветными и чтобы к 2025 году квота ЛГБТ-персонажей в сериалах на всех каналах и платформах достигала 20%.