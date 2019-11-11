Глава GLAAD требует присутствия ЛГБТ-персонажей в каждом сериале

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Марина
Марина

Подполковник Главного Разведывательного Управления. Жёсткая, решительная, расчётливая. Она занимается сбором информации о карантине и его обитателях. Кажется, знает чуть больше о произошедшем инциденте, чем остальные. 
 
Долматов
Долматов

Руководит аванпостом. Один из немногих, кто по-настоящему был готов к жизни после «инцидента». Спокойный, расчётливый, закрытый. Отсёк все чувства ради выполнения поставленной задачи. При этом Долматов не солдафон, он уделяет особое внимание и проявляет заботу о корреспонденте Оле, которая явно оказалась не готова к тому, что происходит вокруг неё. 
 
Алёна
Алёна

Энергичная, дерзкая, своенравная особа. Она хорошо проводит время с парнями, используя их в своих целях. Её обычный образ совсем не сочетается с её работой. Алёна служит в отряде МЧС медиком. Именно поэтому она оказывается в гуще событий. На базе аванпоста Алёна встречается с Олегом и Юрой. Она по-настоящему сближается с Олегом, хотя поначалу использует его лишь в собственных интересах. 
 
Олег
Олег

Обладает неплохой физической подготовкой, обаятельный и доверчивый. Сын состоятельных родителей, потомственный военный. После смерти брата решил доказать отцу, что он настоящий мужчина, поэтому записался на военную службу. Попал в войска специального назначения, где отслужил год до момента событий, описываемых в фильме. В увольнении накануне «инцидента» Олег знакомится с красоткой Алёной и проводит с ней ночь. Вернувшись в часть, он пока не знает, что судьба совсем скоро снова сведёт их вместе. 
 
Оля
Оля

Молодая корреспондентка центрального телеканала. После «инцидента» решает бросить всё и отправиться в зону карантина. Оля оставляет дома мужа, не понимающего, зачем надо ехать в карантин и рисковать собой. Честная, открытая, фанатка профессии, самоотверженная и бескорыстная. На аванпосте Оля сразу же просится на самые опасные вылазки. Так как правительство ввело режим полного информирования населения, военные не могут ей отказать. Так судьба сводит её с Олегом, Юрой и Долматовым. 
 
Юра
Юра

Профессиональный военный, до «инцидента» семь лет служил в десанте, уволился, чтобы начать новую жизнь. Успел пробыть на гражданке полгода. Много работает, возит людей на такси, чтобы содержать больную мать. Честный, немногословный, способен на геройский поступок. Юра ещё на гражданке случайно знакомится с Алёной и Женей. На аванпосте знакомится с Олегом, они сближаются, и когда туда же приезжает Алёна, Юра с легкостью принимает «игру» в любовный треугольник. Но она быстро ему наскучивает, и он переключается на Олю. 
 
???
???

Неизвестный персонаж, загадочный и пугающий. Он сыграет одну из ключевых ролей в постапокалиптических событиях. Но кто он — друг или враг? И чьё лицо скрывается за чёрным воротником? 
 
 
 
 
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Глава GLAAD требует присутствия ЛГБТ-персонажей в каждом сериале Колин Фаррелл может сыграть суперзлодея Пингвина в новом «Бэтмене» Сборный трейлер сериалов HBO на 2020 год Новости аниме — лучшее за неделю Трижды режиссёр «Голодных игр» готов снимать и приквел
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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.hollywoodreporter.comvariety.com Прямая ссылка на новость:
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Глава GLAAD требует присутствия ЛГБТ-персонажей в каждом сериале

Недавно известная организация защиты прав ЛГБТ GLAAD представила свой 15-й по счёту ежегодный отчёт Where We Are on TV о том, как чувствуют себя представители сексуальных меньшинств на телеэкранах. Выяснилось, что хорошо, но недостаточно.

Телеканал The CW, конечно, старается как может (15,4% регулярных персонажей — представители ЛГБТ), но одного этого мало, чтобы квота героев с сексуальными перверсиями росла такими темпами, каких желалось бы GLAAD. Тем не менее, глава организации Сара Кейт Эллис сообщила, что за всю историю замеров доля ЛГБТ-героев в сериалах в этом году наиболее высока — 10,2%. Особенно повезло лесбиянкам: их численность в кои-то веки выше по сравнению с экранными геями — 53% против 47%. Всем победам победа.

За проделанную работу Эллис поблагодарила работяг-ударников Райана Мёрфи, Шонду Раймс, Грега Берланти и Лину Уэйт.

К слову, статистические замеры президента GLAAD рисуют симпатичную картину: каждый пятый американец считает себя представителем ЛГБТ.

Об этом должны помнить все главы программных отделов и каналов. Представители ЛГБТ везде: на почте, в продуктовых магазинах, в агентствах. Они в каждой семье. Поэтому мы должны присутствовать в каждом сюжете. Индустрия развлечений должна отражать реальную жизнь.

 
Сара Кейт Эллис, видит их везде

Принимавшая участие в мероприятии транс-актриса из «Супергёрл» Николь Мэйнс заявила, что каналы не должны останавливаться на одном или двух квир-персонажах, потому что мир наполнен ими. В пример она привела собственное общежитие, до такой степени забитое представителями ЛГБТ, что она могла по нескольку дней не встретить там ни одного гетеросексуала.

Но пока с геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами в сериалах дела идут на поправку, с небинарными людьми — беда, а значит, сериалоделам самое время взять этот вопрос на карандаш. В планах у GLAAD добиться того, чтобы половина нетрадиционных героев была представлена цветными и чтобы к 2025 году квота ЛГБТ-персонажей в сериалах на всех каналах и платформах достигала 20%.

82 Обсудить
 
ЭндиДюфрейн
Лучший комментарий
+161

Знаете я вообще человек спокойный, хладнокровный даже. Меня никогда не воротило от геев и уж тем более лесбиянок. Всегда спокойно относился к этому и считал, что нетрадиционная ориентация это дело каждого. Недоумевал, когда люди с пеной у рта, а таких много у нас, орали, что все это настоящих кошмар и быть рядом с геем в радиусе 100 км это уже катастрофа. Очень ярко помню момент, когда мой приятель из общаги бросил смотреть Теорию большого взрыва. Мы тогда прочитали в вики, что актер игравший Шелдона, в реальной жизни - гей. Я в том смысле, что, блять, пацаны, разве они вам мешают? Разве не чем больше геев, тем больше для вас свободных девушек? например) И уж конечно, я не имел ничего против черный, азиатов а уж моих любимых женских персонажей перечислять не хватит пальцев.

Но теперь эти организации и прочие им, которые призваны нести миролюбие, толерантность и равноправие, действуют крайне противоположным образом на меня.
Меня просто заебали уже такие новости и прочие пердеж из уст этих дегенератов. Каждый раз когда их бредни касаются кино или сериалов. Каждый раз когда появляется абсолютно ненужный для сюжета персонаж, потому что он гей. Каждый раз, когда меняют Бонда на чернокожую тетку. Каждый раз, когда делают подруг Оушена
Так и хочется уже переебать им всем. Я серьезно. Все спокойствие просто улетучилось, никакой толерантности не осталось, только жгучая ненависть.
Заебали, вот, блять, просто без мата уже никак нельзя. Что за хуйня?
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