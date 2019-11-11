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Второй сезон триллера «Ты» получил дату выхода

Психологический триллер «Ты», в прошлом году переехавший на стриминговый сервис Netflix, обзавёлся постером и датой выхода второго сезона. 10-серийное продолжение истории об убийце, ищущем любовь всей своей жизни, выходит 26 декабря.

В первом сезоне по роману Кэролайн Кепнес влюбившийся в покупательницу Бек менеджер книжного магазина Джо (Пенн Бэджли) с упорством маньяка использует всю доступную онлайн информацию для организации их знакомства и совместного счастья, но его одержимость приводит к трагедии. Во втором сезоне по книге-продолжению «Спрятанные тела» Джо переезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с Лав Куинн (Виктория Педретти). Девушку не привлекает мир соцсетей, брендов и саморекламы — она живёт реальной жизнью. Лив знакома боль утраты, и в Джо она признаёт родственную душу, не зная страшной правды о его прошлом.

Грег Берланти («Стрела») и Сэра Гэмбл («Волшебники») возглавляют сценарную группу и числятся исполнительными продюсерами проекта.

Постеры сериала «Ты»
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Выйдут в ноябре

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