Второй сезон триллера «Ты» получил дату выхода

Психологический триллер «Ты», в прошлом году переехавший на стриминговый сервис Netflix, обзавёлся постером и датой выхода второго сезона. 10-серийное продолжение истории об убийце, ищущем любовь всей своей жизни, выходит 26 декабря.

В первом сезоне по роману Кэролайн Кепнес влюбившийся в покупательницу Бек менеджер книжного магазина Джо (Пенн Бэджли) с упорством маньяка использует всю доступную онлайн информацию для организации их знакомства и совместного счастья, но его одержимость приводит к трагедии. Во втором сезоне по книге-продолжению «Спрятанные тела» Джо переезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с Лав Куинн (Виктория Педретти). Девушку не привлекает мир соцсетей, брендов и саморекламы — она живёт реальной жизнью. Лив знакома боль утраты, и в Джо она признаёт родственную душу, не зная страшной правды о его прошлом.

Грег Берланти («Стрела») и Сэра Гэмбл («Волшебники») возглавляют сценарную группу и числятся исполнительными продюсерами проекта.