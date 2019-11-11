«Половое воспитание» — первые кадры из продолжения подростковой драмеди

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix показал первые кадры из восьмисерийного второго сезона подростковой комедийной драмы «Половое воспитание» с Эйсой Баттерфилдом и Джиллиан Андерсон.

Школьник Отис (Баттерфилд) живёт с матерью Джин (Андерсон), которая по профессии сексопатолог. Неуклюжий и замкнутый парень пытается самостоятельно решать проблемы, связанные со взрослением, и не только свои. Вместе с оторвой Мэв и лучшим другом Эриком он начинает платно консультировать одноклассников, помогая им преодолевать любые запутанные и неловкие ситуации в любви и сексе.

В актёрском составе также значатся Нкути Гатва, Эмма Маккей, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми-Лу Вуд, Таня Рейнольдс и другие. Главным сценаристом выступает создатель сериала Лори Нанн. Производством занимается Eleven Film.