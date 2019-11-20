 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
774 302 648
 
Автор «Викингов» работает над сиквелом «Викинги: Вальхалла» для Netflix В экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол «Ведьмак» получил от Netflix продление на второй сезон Фэнтези «Ведьмак» тяготеет к максимальной реалистичности и хоррору Нил Гейман планирует второй сезон «Песочного человека»
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Форсаж: Гонщики-шпионы» — промо-кадры и каст семейного мультсериала Netflix

Потоковый сервис Netflix поделился первыми промо-кадрами анимационного сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы». Нацеленный на детскую аудиторию проект поведает о приключениях подростка Тони Торетто — двоюродного брата Доминика. По заданию правительства юный рейсер с друзьями внедряются в элитную гоночную лигу — фасад преступной организации, целью которой, конечно, является захват власти над миром.

Тайлер Пози («Волчонок») озвучивает, собственно, Тони, Камилль Рамзи («Американский вандал») сыграет подпольную гонщицу Лайлу Грей, Люк Янгблад («Галавант») — 13-летнего технического гения Фрости Бенсона, Шарлет Чанг («Кармен Сандиего») — художницу-шпионку Эхо, Хорхе Диас («Девственница Джейн») — мускулистого душку Циско Ренальду, а Маниш Дайал («Резидент») станет лидером криминальной группировки SH1FT3R.

В общем, франчайз плодится и размножается, как и положено любой нормальной семье. Кстати об этом. Семейные узы отныне связывают не только героев на кино- и телеэкранах, но и за их пределами. Старшая дочь Вина Дизеля Симилс (Хания Райли Синклер) озвучит Сисси, младшую сестру Фрости.

Шоураннерами выступают Тим Хендрик («Вольтрон: Легендарный защитник») и Брет Хаоленд («Да здравствует король Джулиан»).

Мультсериал втопит газ на Netflix 26 декабря.

Кадры из сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы» Кадры из сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы» Кадры из сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы» Кадры из сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы» Кадры из сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы» Кадры из сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы» Кадры из сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы» Кадры из сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы»

И постер:

Постеры сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы»
3 Обсудить
Темы
 
Галерея Форсаж: Гонщики-шпионы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Форсаж: Гонщики-шпионы» — промо-кадры и каст семейного мультсериала Netflix

Тоже интересно

 
Кино «Дэдпул 2» — промо-арт
 
Кино Женщина 007 станет культовым персонажем
 
Кино Студия Disney уволила режиссёра первых двух «Стражей галактики»
 
Кино «Терминатор: Тёмные судьбы» закалялся в огне споров режиссёра и продюсера
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 318: Быстрая интрига
 
Кино По слухам, Арми Хаммер почти уже наш новый Бэтмен (на самом деле нет)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в ноябре

 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 ПтЕВА (аудио)
22 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
23 СбТелеовощи (аудио)
24 ВсТелеовощи (видео)
24 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
8ЕВА
 
 
13Телеовощи – 310: Счастливая семья
 
13ЕВА – 346: Выстрел в зайчика
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 93: Презентация Inside Xbox с X019
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 379: Доктор Сон, Девятая и Death Stranding
 
4Ноль кадров в секунду – 290: Death Stranding, Modern Warfare и Ring Fit Adventure
 
13Телеовощи – 309: Что ещё можно сделать с женщиной?
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
 
16Ноль кадров в секунду – 289: Мы всё ещё не играли в Death Stranding
 
 
21ЕВА – 345: Влечение как вирус
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru