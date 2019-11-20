«Форсаж: Гонщики-шпионы» — промо-кадры и каст семейного мультсериала Netflix

Потоковый сервис Netflix поделился первыми промо-кадрами анимационного сериала «Форсаж: Гонщики-шпионы». Нацеленный на детскую аудиторию проект поведает о приключениях подростка Тони Торетто — двоюродного брата Доминика. По заданию правительства юный рейсер с друзьями внедряются в элитную гоночную лигу — фасад преступной организации, целью которой, конечно, является захват власти над миром.

Тайлер Пози («Волчонок») озвучивает, собственно, Тони, Камилль Рамзи («Американский вандал») сыграет подпольную гонщицу Лайлу Грей, Люк Янгблад («Галавант») — 13-летнего технического гения Фрости Бенсона, Шарлет Чанг («Кармен Сандиего») — художницу-шпионку Эхо, Хорхе Диас («Девственница Джейн») — мускулистого душку Циско Ренальду, а Маниш Дайал («Резидент») станет лидером криминальной группировки SH1FT3R.

В общем, франчайз плодится и размножается, как и положено любой нормальной семье. Кстати об этом. Семейные узы отныне связывают не только героев на кино- и телеэкранах, но и за их пределами. Старшая дочь Вина Дизеля Симилс (Хания Райли Синклер) озвучит Сисси, младшую сестру Фрости.

Шоураннерами выступают Тим Хендрик («Вольтрон: Легендарный защитник») и Брет Хаоленд («Да здравствует король Джулиан»).

Мультсериал втопит газ на Netflix 26 декабря.

И постер: