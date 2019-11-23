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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Дэвид Теннант сыграет маньяка в сериале британского канала ITV

Телеканал ITV надумал снять трёхсерийный мини-сериал Des, где одну из главных ролей — британского серийного убийцу Денниса Нильсена — сыграет Дэвид Теннант («Джессика Джонс», «Благие знамения»).

Драма основана на книге Брайана Мастерса Killing For Company. Работая над произведением, автор попытался проникнуть в мысли маньяка, с 1978 по 1983 годы убившего 15 мужчин и подростков. Нильсен скончался в прошлом году в тюрьме. Сюжет представляет собой историю ареста и суда глазами трёх человек.

В постановке также снимутся Джейсон Уоткинс, которому осталась роль автора книги Мастерса, и Дэниел Мэйс — он сыграет старшего детектива-инспектора Питера Джея. Сценарий пишут Люк Нил и Келли Джонс.

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