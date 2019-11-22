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Анимационный сериал «Отмена» с Розой Салазар получил второй сезон

Потоковый сервис Amazon продлил анимационный сериал «Отмена» на второй сезон. Критики очень высоко оценили проект, и руководство цифровой платформы от него в таком же восторге — исполнительный директор Amazon Studios Альберт Ченг назвал «Отмену» во всех смыслах прекрасным творением, которое они будут счастливы вернуть на экраны в ближайшем будущем.

Фантастическая драма, создававшаяся с применением техники ротоскопинга, рассказывает о пережившей автомобильную аварию Альме (Роза Салазар). После инцидента девушка обнаруживает, что обрела способность путешествовать сквозь пространство и время. Альма собирается использовать свои удивительные возможности, чтобы раскрыть тайну гибели отца.

В актёрском составе также состоят Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози и другие. Создателями сериала значатся соавторы «Коня БоДжека» Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди.

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Отмена
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