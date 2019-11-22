Анимационный сериал «Отмена» с Розой Салазар получил второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon продлил анимационный сериал «Отмена» на второй сезон. Критики очень высоко оценили проект, и руководство цифровой платформы от него в таком же восторге — исполнительный директор Amazon Studios Альберт Ченг назвал «Отмену» во всех смыслах прекрасным творением, которое они будут счастливы вернуть на экраны в ближайшем будущем.

Фантастическая драма, создававшаяся с применением техники ротоскопинга, рассказывает о пережившей автомобильную аварию Альме (Роза Салазар). После инцидента девушка обнаруживает, что обрела способность путешествовать сквозь пространство и время. Альма собирается использовать свои удивительные возможности, чтобы раскрыть тайну гибели отца.

В актёрском составе также состоят Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози и другие. Создателями сериала значатся соавторы «Коня БоДжека» Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди.