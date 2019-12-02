Художник по костюмам Тим Аслам объяснил, как появилась нильфгаардская броня из «Ведьмака»

После длительных обсуждений между собой и комментариев шоураннера «Ведьмака» поклонники знаменитой фэнтези-серии Анджея Сапковского наконец-то получили возможность узнать, что думает о злосчастной нильфгаардской броне непосредственный виновник её появления в кадре — художник по костюмам Тим Аслам («Чёрные паруса»).

В относительно недавнем интервью турецкому изданию Episode Аслам рассказал о своей работе над костюмами к тёмному фэнтези, затронув и тот самый животрепещущий вопрос о броне. Художник признался, что дизайн нильфгаардских доспехов стал самым большим вызовом его мастерству после костюмов главного героя — именно к последнему у большинства фанатов книг и игр могло возникнуть множество претензий. На деле вышло не совсем так — наибольшей критики удостоились именно костюмы нильфгаардцев.

После гардероба Геральта, полагаю, самым сложным был дизайн нильфгаардской брони. Она должна была выглядеть пугающей и странной. По описаниям [из книги] это чёрная броня с эмблемой солнца. Можно было просто превратить её в любой средневековый доспех или в доспех эпохи Возрождения, но я посчитал, этого будет недостаточно, чтобы отобразить тёмную и пугающую силу нильфгаардской армии. Тим Аслам, не любит упрощать

Это объяснение вряд ли удовлетворит зрителей, которым не было дела до фэшн-решений, а желалось хоть какого-то намёка на реалистичность так называемых доспехов. Впрочем, двух главных целей Аслам всё-таки достиг — броня солдат Нильфгаарда выглядит исключительно пугающе и странно.