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Художник по костюмам Тим Аслам объяснил, как появилась нильфгаардская броня из «Ведьмака» Элизабет Бэнкс снимет фильм «Женщина-невидимка» и сыграет в нём главную роль Новости аниме — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру «Звёздные Войны. Джедаи: Павший Орден» Сценарий второго сезона «Колеса времени» уже в работе
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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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Художник по костюмам Тим Аслам объяснил, как появилась нильфгаардская броня из «Ведьмака»

После длительных обсуждений между собой и комментариев шоураннера «Ведьмака» поклонники знаменитой фэнтези-серии Анджея Сапковского наконец-то получили возможность узнать, что думает о злосчастной нильфгаардской броне непосредственный виновник её появления в кадре — художник по костюмам Тим Аслам («Чёрные паруса»).

В относительно недавнем интервью турецкому изданию Episode Аслам рассказал о своей работе над костюмами к тёмному фэнтези, затронув и тот самый животрепещущий вопрос о броне. Художник признался, что дизайн нильфгаардских доспехов стал самым большим вызовом его мастерству после костюмов главного героя — именно к последнему у большинства фанатов книг и игр могло возникнуть множество претензий. На деле вышло не совсем так — наибольшей критики удостоились именно костюмы нильфгаардцев.

После гардероба Геральта, полагаю, самым сложным был дизайн нильфгаардской брони. Она должна была выглядеть пугающей и странной. По описаниям [из книги] это чёрная броня с эмблемой солнца. Можно было просто превратить её в любой средневековый доспех или в доспех эпохи Возрождения, но я посчитал, этого будет недостаточно, чтобы отобразить тёмную и пугающую силу нильфгаардской армии.

 
Тим Аслам, не любит упрощать

Это объяснение вряд ли удовлетворит зрителей, которым не было дела до фэшн-решений, а желалось хоть какого-то намёка на реалистичность так называемых доспехов. Впрочем, двух главных целей Аслам всё-таки достиг — броня солдат Нильфгаарда выглядит исключительно пугающе и странно.

18 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
 
VoronaLost
Лучший комментарий
+22

Бляха-муха, что за отношение. Это броня государства, или орков из Властелина Колец? Что значит она должна выглядить пугающей и странной? Кто будет сознательно объявлять себя демонической нацией с инфернальными доспехами, из понятно какой части тела. Вот в этом и проблема западного подхода, им нужно как в детских сказках обязательно объявить кого-то абсолютным злом, и пусть зритель не думает лишний раз какая тут сторона правая и виноватая: вот же, у них даже доспехи стрёмные, точно плохие.
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