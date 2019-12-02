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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Доктор Кто» — трейлер 12-го сезона с датой выхода

Кабельный канал BBC America опубликовал трейлер 12-го сезона «Доктора Кто». Видеоролик сообщает официальную дату премьеры — продолжение знаменитой приключенческой фантастики, нынче возглавляемой шоураннером Крисом Чибнеллом («Бродчёрч»), стартует 1 января.

Неунывающий долгожитель из расы Повелителей Времени нынче щеголяет в женском обличье — 13-го Доктора играет Джоди Уиттакер. Впереди у главной героини и её спутников-землян в исполнении Брэдли Уолша, Тосина Коула и Мандип Джилл наверняка много интересных и разнообразных событий, включая некий страшный и неминуемый кризис.

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Видео Доктор Кто
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11 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
 
3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 380: Интервью с Егором Барановым, режиссёром фильма «Аванпост»
 
14ЕВА – 347: Синкай не впечатлил
 
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