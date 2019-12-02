«Доктор Кто» — трейлер 12-го сезона с датой выхода

Кабельный канал BBC America опубликовал трейлер 12-го сезона «Доктора Кто». Видеоролик сообщает официальную дату премьеры — продолжение знаменитой приключенческой фантастики, нынче возглавляемой шоураннером Крисом Чибнеллом («Бродчёрч»), стартует 1 января.

Неунывающий долгожитель из расы Повелителей Времени нынче щеголяет в женском обличье — 13-го Доктора играет Джоди Уиттакер. Впереди у главной героини и её спутников-землян в исполнении Брэдли Уолша, Тосина Коула и Мандип Джилл наверняка много интересных и разнообразных событий, включая некий страшный и неминуемый кризис.