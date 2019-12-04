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Второй сезон «Джека Райана» оказался популярнее «Пацанов»

Если верить данным известной аналитической конторы Neilsen, самым высокорейтинговым сериалом потокового сервиса Amazon стал «Джек Райан», чей второй сезон за первую неделю после старта 1 ноября собрал аудиторию в 4,6 млн человек.

Шпионский экшен с Джоном Красински в титульной роли сместил на второе место прежнего лидера — супергеройскую чёрную комедию «Пацаны». Сериал Эрика Крипке за первые 10 дней после премьеры удостоился внимания 4,1 млн зрителей, за что Amazon нарёк его самым популярным сериалом цифровой платформы.

Первый эпизод второго сезона «Джека Райана» о разборках в Южной Америке посмотрело 7,3 млн человек, тогда как премьерная серия «Пацанов» ограничилась 6 млн просмотров.

В феврале неожиданный зрительский фаворит «Джек Райан» получил продление на третий сезон, которым будет заниматься создатель тюремной драмы «Побег» Пол Шойринг.

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Темы
 
Джек Райан Пацаны
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