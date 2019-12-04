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«Ведьмак» — отрывок с боевой сценой на пиру в Цинтре

Исполнитель титульной роли Генри Кавилл побывал в гостях у ведущего вечернего ток-шоу Джимми Киммела, и пришёл не с пустыми руками. Зрителям телеканала ABC, где идёт «Джимми Киммел в прямом эфире», показали 20-секундный отрывок яростной стычки в тронной зале Цинтры с участием Ведьмака и рыцаря с головой ежа.

Судя по всему, именно этот отрывок из «Ведьмака» первыми увидели посетители летнего Comic Con в Сан-Диего. Теперь его могут посмотреть и все остальные. Вдобавок можно услышать и оригинальное музыкальное сопровождение сериала, над которым трудятся Соня Белоусова и Джиона Остинелли.

Тёмное фэнтези по знаменитой книжной серии Анджея Сапковского выходит в экраны 20 декабря.

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