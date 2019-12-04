Сериал «Локки и ключ» от Netflix получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Экранизация культового графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса таки добралась до экранов. Netflix опубликовал официальный постер сериала «Локки и ключ» и объявил дату премьеры — первый сезон выйдет 7 февраля.

Прошлым летом потоковый сервис заказал съёмки 10-серийного мистического триллера о недавно овдовевшей Нине Локк, перебравшейся вместе с детьми в фамильное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом страшную трагедию. Но старинный особняк хранит в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд. За сценарий отвечают Хилл и Арон Эли Колейт («Герои»). Шоураннерами числятся Карлтон Кьюз («Штамм», «Мотель Бейтсов») и Мередит Аверилл («Хорошая жена»).