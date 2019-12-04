Дэвид Теннант сыграет Филеаса Фогга в сериале «Вокруг света за 80 дней»

Приключенческий роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» ждёт очередная экранизация. Телевизионным проектом займётся производственная студия Slim Film + Television, а партию Филеаса Фогга исполнит Дэвид Теннант («Бродчёрч», «Джессика Джонс»).

Восьмисерийная адаптация классики не будет отклоняться от генеральной линии сюжета. Заключив невероятное пари, состоятельный английский джентльмен Фогг и его слуга Паспарту (Ибрагим Кома) отправляются в легендарное путешествие, цель которого — обогнуть земной шар за 80 дней. Освещать их приключения будет молодая журналистка Эбигейл Фикс в исполнении Леони Бенеш.

Сценарной адаптацией займутся Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Рэнсон. Режиссировать будут Стив Бэррон и Чарльз Бисон («Сверхъестественное»). Съёмки начнутся в феврале в Южной Африке и Румынии. Премьеру обещают к концу следующего года.