Номинанты на премию «Золотой глобус 2020»: Сериалы

Номинанты на 77 ежегодную премию «Золотой глобус» официально объявлены. В этом году в гонке за наградами успевает поучаствовать новый потоковый сервис Apple TV+, получивший несколько номинаций благодаря производственной драме «Утреннее шоу». Основными же конкурентами в борьбе за статуэтки выступают кабельный канал HBO и стриминговый сервис Netflix. Церемония вручения наград состоится 5 января.

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Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):

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