Номинанты на премию «Золотой глобус 2020»: Сериалы

Номинанты на 77 ежегодную премию «Золотой глобус» официально объявлены. В этом году в гонке за наградами успевает поучаствовать новый потоковый сервис Apple TV+, получивший несколько номинаций благодаря производственной драме «Утреннее шоу». Основными же конкурентами в борьбе за статуэтки выступают кабельный канал HBO и стриминговый сервис Netflix. Церемония вручения наград состоится 5 января.
Лучший драматический сериал:
Лучший комедийный сериал:
Лучший мини-сериал или телефильм:
Лучший актёр (драматический сериал):
- Брайан Кокс, «Наследники»
- Билли Портер, «Поза»
- Кит Харингтон, «Игра престолов»
- Рами Малек, «Мистер Робот»
- Тобайас Мензис, «Корона»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Бен Платт, «Политик»
- Майкл Дуглас, «Метод Комински»
- Пол Радд, «Жить с самим собой»
- Билл Хейдер, «Барри»
- Рами Юссеф, «Рами»
Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):
- Крис Эббот, «Уловка-22»
- Саша Барон Коэн, «Шпион»
- Рассел Кроу, «Самый громкий голос»
- Джаред Харрис, «Чернобыль»
- Сэм Рокуэлл, «Фосс/Вердон»
Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Алан Аркин, «Метод Комински»
- Киран Калкин, «Наследники»
- Эндрю Скотт, «Дрянь»
- Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»
- Генри Уинклер, «Барри»
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
- Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
- Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»
- Оливия Колман, «Корона»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Кристина Эпплгейт, «Мёртв для меня»
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
- Наташа Лионн, «Матрёшка»
- Кирстен Данст, «Становясь богом в Центральной Флориде»
- Рэйчел Броснахэн, «Невероятная миссис Мэйзел»
Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):
- Мишель Уильямс, «Фосс/Вердон»
- Хелен Миррен, «Екатерина Великая»
- Мерритт Уивер, «Невероятное»
- Кейтлин Девер, «Невероятное»
- Джои Кинг, «Притворство»
Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Мерил Стрип, «Большая маленькая ложь»
- Хелена Бонэм Картер, «Корона»
- Эмили Уотсон, «Чернобыль»
- Патриция Аркетт, «Притворство»
- Тони Коллетт, «Невероятное»