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Номинанты на премию «Золотой глобус 2020»: Сериалы

Номинанты на 77 ежегодную премию «Золотой глобус» официально объявлены. В этом году в гонке за наградами успевает поучаствовать новый потоковый сервис Apple TV+, получивший несколько номинаций благодаря производственной драме «Утреннее шоу». Основными же конкурентами в борьбе за статуэтки выступают кабельный канал HBO и стриминговый сервис Netflix. Церемония вручения наград состоится 5 января.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
9Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
16Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
6ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
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