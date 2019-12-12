Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Google по традиции огласил список самых разыскиваемых фильмов и сериалов 2019 года, и в этот раз обошлось без крупных неожиданностей. На верхние строчки, как и предполагалось, взобрались «Мстители: Финал» и «Игра престолов», а вот франчайза из далёкой галактики не оказалось даже в десятке — стартующие 19 декабря «Звёздные войны. Скайуокер: Восход», судя по всему, в течение года не сильно интересовали интернет-пользователей. Посмотрим, скажется ли это на кассовых сборах.

Топ-10 самых популярных фильмов выглядит так:

А это сериалы, которые искали чаще всего в уходящем году: