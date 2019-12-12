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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Google по традиции огласил список самых разыскиваемых фильмов и сериалов 2019 года, и в этот раз обошлось без крупных неожиданностей. На верхние строчки, как и предполагалось, взобрались «Мстители: Финал» и «Игра престолов», а вот франчайза из далёкой галактики не оказалось даже в десятке — стартующие 19 декабря «Звёздные войны. Скайуокер: Восход», судя по всему, в течение года не сильно интересовали интернет-пользователей. Посмотрим, скажется ли это на кассовых сборах.

Топ-10 самых популярных фильмов выглядит так:

  1. «Мстители: Финал»
  2. «Капитан Марвел»
  3. «Джокер»
  4. «История игрушек 4»
  5. «Король Лев»
  6. «Оно 2»
  7. «Холодное сердце 2»
  8. «Однажды… в Голливуде»
  9. «Солнцестояние»
  10. «Страшные истории для рассказа в темноте»

А это сериалы, которые искали чаще всего в уходящем году:

  1. «Игра престолов»
  2. «Очень странные дела»
  3. «Когда они нас увидят»
  4. «Чернобыль»
  5. «Мандалорец»
  6. «Академия Амбрелла»
  7. «Эйфория»
  8. «Мёртв для меня»
  9. «Выживший Ф. Келли»
  10. «Пацаны»
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Темы
 
Мстители: Финал Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Джокер Игра престолов Мандалорец
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