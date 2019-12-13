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«Грешники» — свежий трейлер третьего сезона с Мэттом Бомером

Кабельный канал USA Network показал трейлер третьего сезона антологии «Грешники». Видеоролик сообщает дату возвращения сериала на экраны — премьера новой детективной истории состоится 6 февраля.

На этот раз Гарри Эмброуз (Билл Пуллман) расследует трагическое происшествие в Нью-Йорке — автомобильную аварию со смертельным исходом. Чем глубже сыщик копает и чем больше тревожных тайн вытаскивает наружу, тем яснее становится, что это дело станет самым опасным в его карьере. С произошедшим неким образом связаны люди с общим тёмным прошлым: местный житель Джейми (Мэтт Бомер) и его друг по колледжу Ник (Крис Мессина), решивший нанести ему неожиданный визит.

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Видео Грешники
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