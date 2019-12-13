Генри Кавилл не считает фанатов «Ведьмака» токсичными

Закончив с актёрской карьерой, Генри Кавилл может спокойно подаваться в дипломатию, как показывают его интервью. На встрече, посвящённой скорому выходу тёмного фэнтези «Ведьмак», журналист вывел исполнителя титульной роли на разговор о «небольшой, но очень громкой» группе людей — будь то фандом Супермена или романов Анджея Сапковского.

«Они могут быть весьма токсичными», — указал Джейк Гамильтон на недовольных экранизацией любимого произведения. Ответ Геральта из Ривии достоин нобелевской премии мира:

Что касается фанатов, то это их право — иметь любое мнение, какое они хотят. И люди будут расстроены. Потому что — особенно, когда речь заходит о книгах или играх, — ты никогда не будешь тем самым человеком, которого они представляли, или за которого они играли в «Ведьмака 3», например. Я не склонен считать это токчисным. Я считаю это страстью. Генри Кавилл, познал дзен

Все 8 серий «Ведьмака» выходят на потоковом сервисе Netflix 20 декабря.

Желающие могут ознакомиться с полной версией интервью, где актёра также спрашивают про роль Человека из стали и знаменитую «Версию Снайдера» «Лиги справедливости»: