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Уилл Поултер не будет сниматься в телеприквеле «Властелина колец»

Актёрский состав сериала по «Властелину колец» внезапно лишился одного из своих участников — из проекта выбыл Уилл Поултер («Солнцестояние»), начавший переговоры об участии в многосерийном эпическом фэнтези в начале осени.

Потоковый сервис Amazon недавно сообщил об официальном продлении сериала на второй сезон. В связи с этим производственный график проекта изменился: было решено отснять первый и второй эпизоды первого сезона, после чего съёмки поставят на паузу на 4–5 месяцев, чтобы распланировать и написать сценарий второго сезона. Именно эти перемены в производственном процессе воспрепятствовали Поултеру закрепиться в проекте из-за возникшего конфликта рабочих графиков.

В многосерийной предыстории знаменитой саги Дж. Р. Р. Толкина о событиях Второй эпохи Средиземья снимаются Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Макс Болдри и Эма Хорват. Режиссёром первого и второго эпизода выступает Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). Сценарной командой руководят Джон Ди Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман («Игра престолов»).

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LOTR Prequel
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