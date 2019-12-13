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«Кризис на Бесконечных Землях» — Том Уэллинг снова Кларк Кент в ностальгическом отрывке из супергеройского кроссовера

Этот небольшой отрывок из кроссовера супергеройских сериалов The CW «Кризис на Бесконечных Землях» вызовет прилив тёплой ностальгии по сериалу «Тайны Смолвиля».

Том Уэллинг в красной клетчатой рубашке на знаменитой ферме Кентов, его боевая подруга Эрика Дюранс рядом с ним в роли журналистки Лоис Лейн. Пожалуй, самое любимое в народе телевоплощение Супермена встречается с двойником в исполнении Тайлера Хэклина и ясно даёт понять, что позиций своих не сдаёт ни на одной из бесконечных Земель.

Грандиозный капустник «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Чёрной молнии», «Старгёрл», «Тайн Смолвиля» и «Титанов» начался 8–10 декабря, а завершится уже в новом году, 14 января.

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