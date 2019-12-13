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«Дракула» — трейлер и тизер мистического триллера от авторов «Шерлока»

Телеканал BBC One опубликовал минутный трейлер «Дракулы» — мистического триллера от создателей «Шерлока» Стивена Моффата и Марка Гэтисса. Трёхсерийный первый сезон стартует 1 января.

Авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера сосредоточено на устрашающей фигуре трансильванского графа Дракулы (Клас Банг), который в конце XIX века отправляется по морю в Лондон с целью посеять хаос в столице.

В сериале снимаются Линдси Маршал, Лидия Уэст, Саша Дхаван, Сара Найлс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Кэтрин Шелл, Юссеф Керкур, Клайв Расселл и другие. Первый сезон срежиссировали Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), Дэймон Томас («Убивая Еву») и Пол Макгиган («Острые козырьки»).

Вдобавок свой тизер к сериалу выпустил потоковый сервис Netflix. Все три серии станут доступны его подписчикам 4 января:

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11Ноль кадров в секунду – 294.2: Долгая дорога к шести часам
 
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