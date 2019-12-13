«Кризис на Бесконечных Землях» — отрывок с двумя Суперменами из кроссовера вселенной The CW

«Жалкое зрелище… Душераздирающее зрелище… Кошмар», — только ослику Иа под силу описать отрывок из кроссовера супергеройских сериалов The CW «Кризис на Бесконечных Землях».

Телевселенной DC невероятно повезло: в её распоряжении оказался Брэндон Рут, воплотивший на экране один из каноничнейших образов Кларка Кента в фильме «Возвращение Супермена». И хотя в Arrowverse он обычно играет Атома, в кроссовере Рут — мрачный Супермен образца комикс-арки Kingdom Come и прекрасен. Побитый жизнью и потерей близких Человек из стали с сединой на висках и в классическом костюме с красными трусами поверх… Но и здесь телеканал остался верен себе.

Бой с коллегой Суперменом в исполнении Тайлера Хэклина чуть менее чем полностью состоит из компьютерной графики, которой так славен канал The CW, а кончается так шаблонно, что лучше бы не начинался. Впрочем, эта война была проиграна заранее.

Встреча героев «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Чёрной молнии», «Старгёрл», «Тайн Смолвиля» и «Титанов» состоялась 8–10 декабря и завершится 14 января.