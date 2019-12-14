Десмонд Чайм и Мики Исикава получили роли в сериале «Сокол и Зимний солдат»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В актёрском составе «Сокола и Зимнего солдата» объявлено пополнение — по информации портала Deadline, в супергеройский сериал от Marvel Studios записались Десмонд Чайм («Хроники Шаннары») и Мики Исикава («Террор»). Что за роли им достались, пока не сообщается.

Многосерийный комедийный боевик расскажет о новых приключениях приятелей Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн). В сериале также снимаются Даниэль Брюль (злодей Гельмут Земо), Эмили Ванкэмп (Шэрон Картер) и Уайатт Рассел (СШАгент).

Авторам сценария выступают Малкольм Спеллман («Империя») и Дерек Кольстад (кинотрилогия «Джон Уик»). Все шесть эпизодов срежиссирует Кари Скогланд ([«Викинги«»). Согласно последним данным, премьера состоится в следующем августе на цифровой платформе Disney+.