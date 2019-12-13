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«Тернистый путь» — второй трейлер криминального триллера с Розарио Доусон

Кабельный канал USA Network опубликовал минутный трейлер криминального триллера «Тернистый путь» с Розарио Доусон в главной роли. Премьера состоится 6 февраля.

Сериал по одноимённому роману Росса Томаса рассказывает о талантливой сыщице Аллегре Дилл (Доусон) из штата Вашингтон. Когда её младшая сестра — детектив из отдела убийств — погибает от кем-то подложенной в автомобиль бомбы, Аллегра возвращается на родину в Техас. Поиски убийцы оборачиваются опасными копаниями в прошлом, о котором главная героиня надеялась никогда не вспоминать.

Сценарий написал Энди Гринвальд («Легион»), который также значится исполнительным продюсером наряду с Доусон, Сэмом Эсмейлом («Мистер Робот») и Чадом Хэмилтоном. За производство отвечают Universal Cable Productions, Paramount Television, Esmail Corp и Anonymous Content.

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