Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в первом ролике триллера «И повсюду тлеют пожары»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

15 марта на потоковом сервисе Hulu состоится премьера мини-сериала «И повсюду тлеют пожары» (Little Fires Everywhere) по одноимённому роману-бестселлеру Селесты Инг. Главные роли в многосерийном триллере сыграли Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь») и Керри Вашингтон («Скандал»).

В повествовании сплетутся истории двух семей: лубочно-идеальных Ричардсонов и хаотично-авантюрных Уорренов. Миссис Ричардсон (Уизерспун) — безупречная мать и жена, типичная для респектабельного городка Шейкер-Хайтс, в чью тихую жизнь врывается мини-авто бездомной художницы Мии Уоррен (Вашингтон) и её дочери. Тайны, чувства, амбиции, ошибки родителей и детей — и всё вокруг вдруг горит огнём.

Актёрский состав 8-серийной драмы также включает Джошуа Джексона, Розмари Деуитт, Джэйд Петтиджон, Джордана Эльзасса, Гэвина Льюиса, Меган Стотт, Джейми Рэй Ньюман и Хуан Лу.

Шоураннер проекта Лиз Тайглаар («Без обязательств») адаптировала первоисточник для малого экрана. Она также выступает исполнительным продюсером наряду с Уизерспун, Вашингтон и Инг.

Слегка разогнать мурашки можно первым тизер-трейлером сериала: