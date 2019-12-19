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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Syfy подарил сериалу «Ван Хельсинг» пятый сезон

Кабельный канал Syfy оформил вампирскому триллеру «Ван Хельсинг» продление на пятый — заключительный — сезон из тринадцати серий. Он выйдет в эфир в следующем году, а съёмочный процесс запустят в начале нового года.

Остаётся понадеяться, что в финальном сезоне заокеанский потомок легендарного охотника на вампиров Ванесса Хельсинг (Келли Овертон) наконец-то расправится со всеми кровососами и освободит человечество от их тирании. Или нет.

В сериале снимаются Кристофер Хейердал, Джонатан Скарф, Треццо Махоро, Винсент Гэйл, Мисси Перегрим, Алекс Паунович, Рукия Бернард, Ричард Хармон, Николь Муньос и Кия Кинг. Шоураннером и сценаристом выступает Джонатан Уолкер («Континуум»). За производство отвечает Nomadic Pictures.

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Ван Хельсинг
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