Netflix назначил дату возвращения сериала «Нарки: Мексика»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix определился с датой выхода второго сезона сериала «Нарки: Мексика» — криминальная драма с Диего Луной и Скутом Макнейри в главных ролях вернётся к зрителям 13 февраля.

События спин-оффа медельинских «Нарков» разворачиваются в Мексике 80-х, когда разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров объединяет под своим началом картель Гвадалахары, возглавляемый Мигелем Феликсом Гальярдо (Луна). Во втором сезоне агент УБН Уолт Бреслин (Макнейри) попытает свои силы в борьбе с наркотрафиком на юге границы.

Исполнительными продюсерами сериала остаются Жозе Падилья, шоураннер проекта Эрик Ньюман, Даг Миро, Карло Бернард и Андрес Байс. Производством занимается Gaumont Television.

И пара кадров для затравки: