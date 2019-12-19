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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix назначил дату возвращения сериала «Нарки: Мексика»

Потоковый сервис Netflix определился с датой выхода второго сезона сериала «Нарки: Мексика» — криминальная драма с Диего Луной и Скутом Макнейри в главных ролях вернётся к зрителям 13 февраля.

События спин-оффа медельинских «Нарков» разворачиваются в Мексике 80-х, когда разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров объединяет под своим началом картель Гвадалахары, возглавляемый Мигелем Феликсом Гальярдо (Луна). Во втором сезоне агент УБН Уолт Бреслин (Макнейри) попытает свои силы в борьбе с наркотрафиком на юге границы.

Исполнительными продюсерами сериала остаются Жозе Падилья, шоураннер проекта Эрик Ньюман, Даг Миро, Карло Бернард и Андрес Байс. Производством занимается Gaumont Television.

И пара кадров для затравки:

Кадры из сериала «Нарки» Кадры из сериала «Нарки»
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