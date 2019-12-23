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Оливия Колман возглавила чёрную комедию HBO «Садовники»

Оскароносная Оливия Колман («Корона», «Дрянь») отчаянно хотела сыграть главную роль в новом мини-сериале канала HBO «Садовники» (Landscapers) и, разумеется, добилась своего. Актриса буквально влюбилась в сценарий чёрной комедии, написанный её мужем Эдом Синклером по мотивам реальной истории из жизни Сьюзан и Кристофера Эдвардсов.

Эта семейная пара из тихого британского Мэнсфилда примечательна тем, что в 1998 году убила и закопала в саду родителей Сьюзан (Колман). Больше десяти лет Эдвардсы тщательно поддерживали иллюзию того, что старики живы, подделывая документы, отправляя открытки и т.п. Они прожигали деньги со счетов убитых родителей, а как только запахло жареным, сбежали во Францию. Спустя 16 лет пара сдалась полиции, когда, как говорят, осталась без гроша, потратив всё на голливудскую сувенирную продукцию вроде карточек с автографом Гэри Купера.

Все четыре эпизода режиссирует Александр Пэйн («Небраска», «Жеребец»). За производство отвечают студии Sister Pictures и South of the River Pictures, создавшие сериал «Чернобыль», а также каналы HBO и Sky. Съёмки намечены на будущий год, дата премьеры пока неизвестна.

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Садовники
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Оливия Колман возглавила чёрную комедию HBO «Садовники»

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