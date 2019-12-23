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«Разработчики» — свежий тизер фантастического триллера Алекса Гарланда

Потоковый сервис Hulu выпустил загадочный тизер научно-фантастического триллера «Разработчики» от Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция»). Загадочный видеоролик под названием «Лифт» обещает скорую премьеру, но точную дату выхода пока не называет. Ранее сообщалось, что мини-сериал из восьми эпизодов стартует весной.

Молодой инженер-программист Лили (Соноя Мидзуно) расследует деятельность научно-исследовательского отдела своих работодателей — сверхсовременного техногиганта. Девушка уверена, что корпорация неким образом причастна к исчезновению её бойфренда.

В проекте также задействованы Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл. Гарленд снял все восемь серий по собственному сценарию, а также выступает исполнительным продюсером проекта. Производством занимается FX Productions.

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