Знакомьтесь с Холмсом и Ватсоном из многосерийного детектива «Нелегалы»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Спустя год после первых новостей о том, что Netflix собирается снимать свой вариант истории о Шерлоке Холмсе, появилась информация об актёрском составе будущего сериала. Наплевавший на классический сюжет многосерийный детектив «Нелегалы» записал в свои ряды Генри Ллойда-Хьюза («Убивая Еву»), Ройса Пирресона («Ведьмак»), а также Кларка Питерса, Дарси Шоу, Джоджо Макари, Маккелла Дэвида и Харрисона Остерфилда.

Ллойд Хьюз сыграет наркомана и преступника Шерлока Холмса, а Пирресон — его потемневшего лицом друга Джона Ватсона.

Повествование сосредоточится на известной по книгам Артура Конан Дойла ватаге уличных мальчишек, работающих на столичного детектива. Юные дарования раскрывают преступления, а Холмс и Ватсон присваивает себе всю славу.

Сценарий пишет Том Бидвелл. Производственным процессом заведует студия Drama Republic.