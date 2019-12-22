Новости сериалов — лучшее за неделю

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FX снимет ремейк «Кэрри» Стивена Кинга с трансгендером в главной роли — историю решили осовременить.
Приквел «Властелина колец» отыскал свою Галадриэль — эльфийскую владычицу сыграет Морфидд Кларк.
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Netflix закрыл зомби-комедию «Рассвет» на первом сезоне — и даже не объяснил, почему.