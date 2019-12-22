FX снимет ремейк «Кэрри» Стивена Кинга с трансгендером в главной роли

Кабельный канал FX собирается снять мини-сериал по культовому роману «Кэрри» Стивена Кинга и обещает сделать сюжет ещё страшнее, взяв на титульную роль актёра-трансгендера. Рассматривается также вариант актрисы афроамериканского происхождения. В общем, сериалоделы так или иначе «исправят» безнадёжно устаревший литературный первоисточник.

Роман в жанре мистического ужаса рассказывает о живущей в провинциальном городке юной Кэрри Уайт. Над девочкой издеваются сверстники, её не любят в школе, а дома Кэрри третирует мать — религиозная фанатичка. Героиня долго копит злость и обиду, а когда обнаруживает в себе способность к телекинезу, пускает свой дар в дело, чтобы отмстить окружающим за все обиды и унижения.

За сценарий пока не брались, потому что производственный процесс находится на самой ранней стадии. Отвечают за проект FX и MGM Television.