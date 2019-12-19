«Ужасы по дешёвке: Город ангелов» — первые кадры с Натали Дормер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые эксклюзивные кадры из мистического триллера «Ужасы по дешёвке: Город ангелов». На снимках инфернальная Натали Дормер в образе Магды — демона, умеющего принимать обличье любого человека. Магда невероятно обаятельна, умна и изменчива, она крайне опасный враг и неоценимый союзник.

События спин-оффа «Ужасов по дешёвке» разворачиваются в Лос-Анджелесе 1938 года, пропитанного американо-мексиканским фольклором и социальным напряжением. Основной конфликт разыгрывается между приверженцами культа Санта Муэрте и дьяволопоклонниками. В повествовании тесно переплетутся мистика и реальность, творя новые оккультные мифы и создавая моральные дилеммы для героев истории.

В сериале также снимаются Дэниел Дзоватто, Натали Дормер, Джессика Гарза, Керри Бише, Майкл Глэдис, Доминик Шервуд, Итан Пек, Натан Лэйн и Пайпер Перабо. Исполнительными продюсерами выступают создатель и сценарист проекта Джон Логан, а также Майкл Агилар («Шучу»), Сэм Мендес («1917») и Пиппа Харрис («Пустая корона»).