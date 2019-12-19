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Netflix закрыл зомби-комедию «Рассвет» на первом сезоне

Многосерийная апокалиптическая комедия «Рассвет» стала одним из немногих проектов, которым потоковый сервис Netflix отказал во втором сезоне — сериал решено закрыть после первого сезона, вышедшего на цифровой платформе в конце октября. Причину закрытия пока не раскрывают.

Сериал по графическому роману Брайана Ральфа рассказывает о жизни в постапокалиптической Калифорнии. Школьник Джош Уилер (Колин Форд) отправляется на поиски своей девушки Сэм (Софи Симнетт) и по дороге становится частью пёстрой компании подобных себе отщепенцев, куда входят малолетняя пироманьячка Ангелика (Аливия Элин Линд) и бывший одноклассник Джоша — задира Уэсли Фистс (Остин Крут), превратившийся в самурая-пацифиста.

Создателями проекта выступили шоураннер Арон Эли Колейт («Звёздный путь: Дискавери») и режиссёр сериала Брэд Пейтон («Рэмпейдж»).

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