Netflix закрыл зомби-комедию «Рассвет» на первом сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная апокалиптическая комедия «Рассвет» стала одним из немногих проектов, которым потоковый сервис Netflix отказал во втором сезоне — сериал решено закрыть после первого сезона, вышедшего на цифровой платформе в конце октября. Причину закрытия пока не раскрывают.

Сериал по графическому роману Брайана Ральфа рассказывает о жизни в постапокалиптической Калифорнии. Школьник Джош Уилер (Колин Форд) отправляется на поиски своей девушки Сэм (Софи Симнетт) и по дороге становится частью пёстрой компании подобных себе отщепенцев, куда входят малолетняя пироманьячка Ангелика (Аливия Элин Линд) и бывший одноклассник Джоша — задира Уэсли Фистс (Остин Крут), превратившийся в самурая-пацифиста.

Создателями проекта выступили шоураннер Арон Эли Колейт («Звёздный путь: Дискавери») и режиссёр сериала Брэд Пейтон («Рэмпейдж»).