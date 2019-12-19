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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Приквел «Властелина колец» отыскал свою Галадриэль

В актёрском составе сериала по «Властелину колец» важное пополнение — на одну из ключевых ролей назначена молодая актриса Морфидд Кларк («Тёмные начала»). Портал Variety сообщает, что ей досталась партия молодой Галадриэль. В кинотрилогии Питера Джексона могущественную эльфийскую владычицу сыграла нестареющая Кейт Бланшетт.

Многосерийный эпик от Amazon Studios, как известно, послужит приквелом основной трилогии Дж. Р. Р. Толкина и расскажет о судьбоносных событиях, происходивших во Вторую эпоху Средиземья.

В сериале снимаются Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Макс Болдри и Эма Хорват. Первый и второй эпизоды снимет Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). Сценарную группу возглавляют Джон Ди Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман («Игра престолов»). Съёмки первого сезона начнутся в следующем году в Новой Зеландии.

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LOTR Prequel
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