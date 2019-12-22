Телеовощи. Выпуск 316: Расизм без тормозов

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:33 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:11 —
|Новости
|31:37 —
|«Саундтрек» (Soundtrack) — 1x01 (премьера)
|34:29 —
|«Пространство» — 4x01—03 (премьера сезона)
|45:52 —
|«Мандалорец» — 1x06—07
|59:48 —
|«Рик и Морти» — 4x05
|01:08:40 —
|«Судная ночь» — 2x09—10 (финал сезона)
|01:27:53 —
|«Зло» — 1x10
|01:32:39 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 3x01—08 (финал сезона)
|02:00:16 —
|«Хранители» — 1x09 (финал сезона)
|02:10:01 —
|«Тёмные начала» — 1x06—07
|02:12:19 —
|«Харли Квинн» — 1x03
|02:19:09 —
|«Прослушка» — 2x10
|02:27:10 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x17 (финал сезона, впечатления Михаила)
|02:37:18 —
|«Лексс» — 2x20 (финал сезона, впечатления Юры и Льва)
|02:48:11 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x10 (впечатления Льва)
|02:58:11 —
|«Вавилон 5» — 1x21 (впечатления Юры)
|03:08:01 —
|«Психопаспорт» — 2x10 (впечатления Юры и Льва)
|03:18:30 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:08 —
|«Булл» — 4x10
|12:11 —
|«Рэй Донован» — 7x05