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Анджей Сапковский и Лорен Хиссрич беседуют о «Ведьмаке»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал посвящённый премьере «Ведьмака» трёхминутный ролик, где шоураннер многосерийного проекта Лорен Шмидт Хиссрич интервьюирует создателя литературного первоисточника Анджея Сапковского.

Писатель с готовностью отвечает на несколько вопросов и выражает свой восторг о поводу посещения съёмочной площадки сериала. В одном из предыдущих интервью Сапковский уже рассказывал, что его впечатлили декорации, реквизит и актёрская игра, но окончательное впечатление о сериале он составит, когда посмотрит его вместе со зрителями 20 декабря.

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9ЕВА – 350: Сига. Бычок. Пепел
 
15Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
16Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
7ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
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