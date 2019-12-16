Анджей Сапковский и Лорен Хиссрич беседуют о «Ведьмаке»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал посвящённый премьере «Ведьмака» трёхминутный ролик, где шоураннер многосерийного проекта Лорен Шмидт Хиссрич интервьюирует создателя литературного первоисточника Анджея Сапковского.

Писатель с готовностью отвечает на несколько вопросов и выражает свой восторг о поводу посещения съёмочной площадки сериала. В одном из предыдущих интервью Сапковский уже рассказывал, что его впечатлили декорации, реквизит и актёрская игра, но окончательное впечатление о сериале он составит, когда посмотрит его вместе со зрителями 20 декабря.