Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» — финальный трейлер событийного сериала — больше экшена и диалогов.

«Ведьмак» — три персонажных ролика с обилием новых кадров — подробное досье на Геральта, Йеннифер и Цири.

Кто на самом деле скрывается под шлемом Мандалорца — если кратко, это не только Педро Паскаль.

Только сериалы Disney+ напрямую связаны с киновселенной Marvel — проекты от Marvel TV не котируются.

Съёмки сериала про Кассиана Андора начнутся в июне — приквел расскажет о детстве главного героя.

Стивен Дорфф представляет главного героя сериала «Маршал» — современный вестерн о неподкупном копе стартует в начале года на FOX.

«Старгёрл» — трейлер очередной супергероики от The CW — премьера сериала состоится весной.

Номинанты на премию «Золотой глобус 2020»: Сериалы — HBO и Netflix вновь посоревнуются за первое место по собранным наградам.