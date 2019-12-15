Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» — финальный трейлер событийного сериала — больше экшена и диалогов.
«Ведьмак» — три персонажных ролика с обилием новых кадров — подробное досье на Геральта, Йеннифер и Цири.
Кто на самом деле скрывается под шлемом Мандалорца — если кратко, это не только Педро Паскаль.
Только сериалы Disney+ напрямую связаны с киновселенной Marvel — проекты от Marvel TV не котируются.
Съёмки сериала про Кассиана Андора начнутся в июне — приквел расскажет о детстве главного героя.
Стивен Дорфф представляет главного героя сериала «Маршал» — современный вестерн о неподкупном копе стартует в начале года на FOX.
«Старгёрл» — трейлер очередной супергероики от The CW — премьера сериала состоится весной.
Джуд Лоу против Джона Малковича в трейлере «Нового Папы» — грядёт эпическое противостояние.
Номинанты на премию «Золотой глобус 2020»: Сериалы — HBO и Netflix вновь посоревнуются за первое место по собранным наградам.
В многосерийный приквел «Властелина колец» записалась Эма Хорват — как раз накануне ухода из проекта Уилла Поултера.