Стивен Дорфф представляет главного героя сериала «Шериф»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал FOX опубликовал ролик о создании сериала «Маршал». Исполнитель титульной партии Стивен Дорфф («Настоящий детектив») и создатели современного вестерна рассказывают о проекте и его крутом главном герое. Премьера назначена на 2 января.

На место внезапно скончавшегося шерифа в округе Лос-Анджелес назначают наименее подходящего для этой должности человека — Билла Холлистера, полицейского в пятом поколении, привыкшего собственноручно ловить плохих парней, а не барахтаться в политическом болоте.

В сериале также снимаются Яра Мартинес, Брайан Ван Холт, Сиена Гоинс, Бекс Тейлор-Клаус, Шэйн Пол Макги и Марк Мозес. Два эпизода в первом сезоне снял Дэвид Эйр («Отряд самоубийц»).