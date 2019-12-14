Телеовощи. Выпуск 314: Супереврей-выскочка

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:20 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:36 —
|Новости
|26:15 —
|«Расправа» (Reprisal) — 1x01 (премьера)
|34:25 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 3x01—08 (премьера сезона)
|38:16 —
|«Кризис на Бесконечных Землях» — первые два эпизода кроссовера
|58:44 —
|«Кремниевая долина» — 6x07 (финал сериала)
|01:10:19 —
|«Мандалорец» — 1x05
|01:21:04 —
|«Рик и Морти» — 4x04
|01:28:04 —
|«Судная ночь» — 2x09
|01:30:14 —
|«Новобранец» — 2x10
|01:37:37 —
|«Зло» — 1x09
|01:42:39 —
|«Тёмные начала» — 1x06
|01:43:51 —
|«Харли Квинн» — 1x02
|01:47:00 —
|«Южный Парк» — 23x10 (финал сезона)
|01:50:44 —
|«Лексс» — 2x19 (впечатления Юры и Льва)
|01:56:08 —
|«Принц драконов» — 3x01–09 (впечатления Льва)
|02:09:22 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x16 (впечатления Михаила)
|02:12:23 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x09 (впечатления Льва)
|02:18:43 —
|«Вавилон 5» — 1x20 (впечатления Юры)
|02:23:31 —
|«Психопаспорт» — 2x09 (впечатления Юры и Льва)
|02:31:43 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:06 —
|«Хранители» — 1x08
|09:13 —
|«Рэй Донован» — 7x04
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