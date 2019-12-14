«Локки и ключ» — первый кадр из мистического триллера по комиксу Джо Хилла

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Локки и ключ» опубликовал первый кадр многосерийной экранизации культового графического романа Джо Хилла. Дата выхода 10-серийного первого сезона уже известна — премьера состоится на потоковом сервисе Netflix 7 февраля.

Мистический триллер рассказывает о Нине Локк, после трагической гибели мужа перебравшейся вместе с детьми в фамильное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, но старинный особняк хранит в своих стенах магические ключи и древнее чудовище, которое за ними охотится.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд. Сценарий написали Хилл и Арон Эли Колейт («Герои»). Шоураннерами выступают Карлтон Кьюз («Мотель Бейтсов») и Мередит Аверилл («Хорошая жена»).